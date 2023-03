Zörbig investiert noch in diesem Jahr aus eigener Tasche 2,1 Millionen Euro in die Ertüchtigung des großen Schwimmbeckens. Kommt nun noch Fördergeld?

Zörbig/MZ - Das Mekka für Badefreunde liegt in Zörbig in unmittelbarer Nachbarschaft des Leipziger Teichs. Das Stadtbad ist in doppelter Hinsicht ein Dauerbrenner. Jahr für Jahr werden hier Tausende Besucher gezählt. Jahr für Jahr geht es aber auch um den baulichen Zustand des Areals, das 1937 als städtische Einrichtung in Zusammenarbeit mit dem Sportverein Zörbig gebaut und 1966 umgebaut worden war.