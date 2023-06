Bergbaugeschichte in Anhalt-Bitterfeld Steinerne Zeitzeugen - Weshalb Bergleute vor dem Rathaus in Holzweißig ein neues Zuhause haben

Die beiden Bergleute aus Stein standen erst am Kreuzeck in Bitterfeld und dann an der Halleschen Straße. Jetzt sollen sie in Holzweißig die Erinnerung an große Zeiten wachhalten.