Start zur doppelten Wahl in Anhalt-Bitterfeld

Anhalt-Bitterfeld - Die Bürger des Landkreises Anhalt-Bitterfeld sind an diesem Sonntag gleich doppelt zur Wahl aufgerufen. So wie alle Wahlberechtigten in Sachsen-Anhalt können sie ihre Stimme für die Kandidaten zum künftigen Landtag abgeben.

Außerdem wird im Landkreis ein neuer Landrat gewählt. Hier bewerben sich drei Kandidaten um das Amt: Andy Grabner von der CDU, Swen Knöchel als Kandidat von Linken, SPD und Bündnisgrünen sowie Volker Olenicak von der AfD.

So viele Menschen wie nie zuvor haben in Anhalt-Bitterfeld bereits von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht

Seit 8 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Anhalt-Bitterfeld ist in die Wahlkreise 22 Köthen (mit Gemeinde Muldestausee, Stadt Köthen, Stadt Raguhn-Jeßnitz und Stadt Südliches Anhalt), 23 Zerbst (mit Osternienburger Land, Stadt Aken, Stadt Zerbst sowie Stadt Gommern aus dem Landkreis Jerichower Land) und 28 Bitterfeld-Wolfen (Stadt Bitterfeld-Wolfen, Stadt Sandersdorf-Brehna und Stadt Zörbig) unterteilt. Rund 143.485 Personen sind hier laut Kreiswahlleiter René Rosenfeldt berechtigt, an den beiden Wahlen teilzunehmen.

Allerdings haben so viele Menschen wie nie zuvor bereits von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Diese Stimmen werden ebenso wie all jene, die heute in den Wahllokalen abgegeben werden, nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr ausgezählt. Als erstes werden die Stimmen zur Landtagswahl ermittelt, im Anschluss folgen jener zur Wahl des neuen Landrats. Insgesamt gibt es in den drei Wahlkreisen 22, 23 und 28 laut Rosenfeld 218 Wahllokale – offiziell heißen diese Wahlbezirke. Davon sind 19 Briefwahlbezirke. Etwa 58 Prozent sind barrierefrei.

Bei der Wahl zum Landrat gewinnt jener Kandidat, der mehr als 50 Prozent de Stimmen holt

Der Direktkandidat mit den meisten Erststimmen gewinnt seinen Wahlkreis und zieht direkt in den Landtag ein. Die weiteren Landtagsmitglieder werden entsprechend des Stimmenanteils der jeweiligen Partei an den Zweitstimmen in der Reihenfolge der parteiinternen Landesliste bestimmt.

Bei der Wahl zum Landrat gewinnt jener Kandidat, der mehr als 50 Prozent de Stimmen holt. Gelingt dies keinem der drei Bewerber, gibt es eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen. Diese würde dann am 27. Juni 2021 stattfinden. Es kann also sein, dass erst in gut drei Wochen feststeht, wer der Nachfolger von Amtsinhaber Uwe Schulze (CDU) wird, der nicht wieder antritt. (mz)