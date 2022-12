Start mit drei Meter Stollen - So lief am Freitag die Eröffung von Bitterfelds Weihnachtsmarkt

Bitterfeld/MZ - Drei Tage lang lädt der Bitterfelder Weihnachtsmarkt, der am Freitagnachmittag eröffnet wurde, die Besucher ein. Und drei Meter lang war auch der Riesenstollen, der zum Start kostenlos an die dicht gedrängt wartenden Gäste verteilt wurde.

Zum Weihnachtslied „Heute Kinder wird’s was geben“ – gespielt vom Bergmannsorchester Bitterfeld - schnitten Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU), Ortsbürgermeister Joachim Gülland und Kay-Uwe Ziegler als Vorsitzender des Bitterfelder Innenstadtvereins den in drei Teile portionierten Stollen von der Bäckerei Veit an. Gesponsert hat das süße Gebäck der Innenstadtverein. Nach einer Viertelstunde war es komplett vertilgt, während gegenüber der Weihnachtsmann Süßigkeiten an die Kinder verteilte.

Auf der Bühne gab es ein weihnachtliches Programm mit DJ Marko. Höhepunkt am Samstag ist die MDR Jump Weihnachtstour ab 17 Uhr, am Sonntag um 16 Uhr die Show von Bianca Graf .