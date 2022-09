Stadtwette beim Sandersdorfer Familienfest der Karnevalisten kennt nur Gewinner

Sandersdorf/MZ - Das Familienfest der Karnevalisten, das am Samstag in Sandersdorf zum ersten Mal stattfand, war ein voller Erfolg (die MZ berichtete). Aber wer hat eigentlich die Stadtwette gewonnen, in der die Jecken die Bürgermeisterin von Sandersdorf-Brehna herausgefordert haben, zum Abend 111 Personen in Tracht zusammenzubringen?

Die Auflösung kam später am Abend vom Ex-Präsidenten des Sandersdorfer Karnevalsvereins. „Wir freuen uns, dass wir gewonnen haben“, sagte Hubert Otte zu Steffi Syska (parteilos) und fügte an: „Und freuen uns, dass wir uns bei dir ein Bier abholen können.“ Nachdem die Bürgermeisterin zugesagt hatte, zu ihrem Wort zu stehen, kam prompt die nächste Frage: „Du weißt schon, dass du heute bei den Karnevalisten bist?“

Denn eigentlich habe sie gewonnen, verriet Otte der Bürgermeisterin daraufhin. Die zeigte sich überrascht ergab sich aber ihrem Schicksal und hielt Wort. Am Ende wurde klar, dass beide Wettparteien ihre Zusagen einhalten werden: Die Bürgermeisterin hinter der Bar und die Karnevalisten zum Nikolausfest. Die Einnahmen kommen den Kitas zugute.