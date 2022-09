Stadtrat von Sandersdorf-Brehna vertagt Beschluss zu Elternbeiträgen

Warum der Punkt von der Tagesordnung geflogen ist und was das Stadtparlament am Mittwoch trotzdem beschlossen hat.

Brehna/MZ - Damit hatten viele der Anwesenden beim Stadtrat von Sandersdorf-Brehna am Mittwochabend wohl nicht gerechnet. Nachdem das Thema der Elternbeiträge bereits in vorangegangenen Ausschüssen umfangreich und kontrovers debattiert wurde (die MZ berichtete), stand es nun zur Abstimmung auf der Tagesordnung. Doch dann ist die Hälfte des Programms im öffentlichen Teil der Sitzung gestrichen worden. Was ist passiert - und was wurde trotzdem beschlossen?