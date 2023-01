Stadtrat von Sandersdorf-Brehna stimmt gegen neue Microsoft-Software für die Stadtverwaltung

Bürgermeisterin Steffi Syska scheitert mit ihrem Vorschlag zur Einführung von Microsoft-Programmen. Was passiert ist.

Sandersdorf/MZ - Die Stadtverwaltung von Sandersdorf-Brehna darf vorerst keine neue Microsoft-Software anschaffen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend in Sandersdorf mit knapper Mehrheit gegen einen Vorschlag aus dem Rathaus gestimmt, für rund 16.000 Euro für die Verwaltung Microsoft Exchange zu beschaffen und einzuführen. Davor gab es eine teils hitzig geführte, knapp zweistündige Debatte über Sinn und Zweck der von Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) als „Herzensangelegenheit“ bezeichneten Thematik.