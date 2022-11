Stadtrat von Raguhn-Jeßnitz stimmt gegen Erhöhung der Hundesteuer

Der Stadtrat von Raguhn-Jeßnitz tagte am Mittwochabend.

Raguhn/MZ - Hundebesitzer in Raguhn-Jeßnitz können aufatmen. Der Stadtrat hat auf seiner Sitzung am Mittwochabend mit knapper Mehrheit gegen eine Erhöhung der Hundesteuer zum 1. Januar 2023 gestimmt. Fast wäre die Abgabe sogar komplett gestrichen worden. Was ist passiert?