Stadtrat Raguhn-Jeßnitz bestätigt einstimmig Standort für Feuerwehr-Neubau

Retzau/Raguhn/MZ - Was sich bereits angekündigt hatte, ist nun endgültig beschlossen. Das neue Feuerwehrhaus in Retzau wird auf der Fläche zwischen Friedhof und ehemaligem Autohaus errichtet. Das hat der Raguhn-Jeßnitzer Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig entschieden. Zuvor hatte der Retzauer Ortschaftsrat diesen Standort unter mehreren Varianten eines beauftragten Planungsbüros ausgewählt.

Das Gebäude soll nicht allein der Ortswehr ein neues Domizil bieten. Es ist auch als Kommunikationszentrale für alle Kameraden aus dem Gebiet von Raguhn-Jeßnitz geplant. Wenn die Kameraden aus dem Gemeindegebiet zu größeren Schadenslagen ausrücken, soll von hier angeleitet und kommuniziert werden. Hintergrund der neuen Kommandostruktur sind Vorgaben vom Landkreis. Dieser hat den Wehren auferlegt, bei Großeinsätzen zukünftig eine einheitliche Ansprechstelle vorzuhalten. Nur diese soll in solchen Fällen mit der Anhalt-Bitterfelder Leitstelle Rücksprache halten. Die einzelnen Ortsfeuerwehren wiederum sollen dies nicht mehr tun.

Der Stadtrat hatte das Vorhaben zuvor bereits abgesegnet und 20.500 Euro bereitgestellt. Ein Neubau ist wegen statischer Mängel am alten Feuerwehrhaus notwendig.