Stadtrat für Ende der Russland-Sanktionen

Am Mittwoch fand eine Demonstration vor dem Rathaus in Wolfen statt. Die rund 800 Bürger demonstrierten gegen die Folgen der Energiekrise.

Bitterfeld-Wolfen/MZ - In Anhalt-Bitterfeld formiert sich Protest wegen der Preisexplosion und Energiekrise. So hat der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen nun in einer von der AfD eingebrachten Resolution mehrheitlich das Ende der Sanktionen gegen Russland und der Waffenlieferungen in die Ukraine gefordert. Zudem solle Nord Stream 2 geöffnet werden. Die Mehrbelastungen für Bürger und Firmen seien historisch, deshalb müsse politisch gegengesteuert werden.