Stadtrat erteilt Zustimmung: Mietvertrag für Sandersdorfer Mehrgenerationenhaus kann endlich unterzeichnet werden

Das Gebäude am Ring der Chemiearbeiter ist schon lange fertiggestellt, aber der Einzug verzögerte sich mehrfach. Kann Anfang des Jahres endlich Leben in das Mehrgenerationenhaus einziehen?

Das Mehrgenerationenhaus befindet sich am Ring der Chemiearbeiter.

Brehna/Sandersdorf/MZ - Das bereits seit Wochen fertiggestellte Mehrgenerationenhaus in Sandersdorf kann endlich gemietet werden. Der Stadtrat von Sandersdorf-Brehna hat auf seiner Sitzung am Donnerstag dem Mietvertrag mit der Neuen Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi) zugestimmt. In den vergangenen Monaten gab es dazu bereits umfangreiche Debatten (die MZ berichtete).