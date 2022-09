Stadtrat Bitterfeld-Wolfen schließt sich AfD-Resolution an und fordert Ende der Russland-Sanktionen

Hunderte Bürger haben nach einem AfD-Aufruf vor dem Rathaus in Bitterfeld-Wolfen gegen die Energiekrise und die Maßnahmen der Bundesregierung demonstriert. Mit einem Brief will der Oberbürgermeister die daraus verbundene Resolution des Stadtrats nach Berlin und Magdeburg senden.

Am Mittwoch fand eine Demonstration vor dem Rathaus in Wolfen statt. Die rund 800 Bürger demonstrierten gegen die Folgen der Energiekrise.

Bitterfeld-Wolfen/MZ - Die massiv steigenden Energie- und Lebenskosten sorgen in Bitterfeld-Wolfen für wachsende Proteste. Die Sorge ist groß. Nun hat Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) einen Brief an die Bundes- und Landesregierung geschrieben. Darin fordert er die Bereitstellung von ausreichender und bezahlbarer Energie. Zugleich hat am Mittwoch der Stadtrat eine von der AfD-Fraktion eingebrachte Resolution verabschiedet, in der die energiepolitische Entwicklung als „katastrophal“ bezeichnet wird. Zuvor hatten auf einer AfD-Kundgebung am Rathaus Wolfen rund 800 Menschen gegen die Politik der Bundesregierung demonstriert.