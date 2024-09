In Wolfen machen Anime und Manga Fans aus zwei Veranstaltungen eine - warum das genau die richtige Entscheidung war.

Die Wolvention in Wolfen

Die Wolvention 2024 in Wolfen war mit 120 Teilnehmern laut den Organisatoren ein voller Erfolg.

Wolfen/MZ. - In der Stadtbibliothek Wolfen, im Kulturhaus und auf dessen Vorplatz sind am Samstag Fans der japanischen Zeichentrick-Kultur auf ihre Kosten gekommen. Denn nicht nur fand der dritte deutschlandweite Manga Day, sondern auch die Wolvention, die Wolfener Anime und Manga Convention, statt. So konnten die Besucher ihren Manga-Helden gleich im echten Leben begegnen – oder eben selbst als einer erscheinen.