Stadt trumpft auf Grüner Woche in Berlin auf - Was alle von Bitterfeld-Wolfen wissen wollen

Wolfen/Berlin/MZ. - Am vorletzten Tag der Grünen Woche in Berlin hat Bitterfeld-Wolfen noch mal voll aufgedreht. Zum Tag der Regionen am Samstag bestimmte in der Sachsen-Anhalt-Halle die Welterberegion mit Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau und dem Landkreis Wittenberg das Geschehen. So zeigten auf der Bühne gleich zwei künstlerische Ensembles aus Bitterfeld-Wolfen ihr Können.