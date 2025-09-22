Sandersdorf-Brehna will jetzt jedes Jahr in einer ihrer Ortschaften ein gemeinsames Fest auf die Beine stellen. Die Premiere am Wochenende in Zscherndorf findet mit einem anspruchsvollen Programm großen Zuspruch.

Die Show von Radio Brocken rockt am Samstagabend den Festplatz in Zscherndorf und zieht das Publikum in seinen Bann.

Zscherndorf/MZ. - Die Sonne brennt, ab und zu weht zwar mal ein laues Lüftchen, aber es ist drückend heiß am Sonnabend. Während sich der Festplatz in Zscherndorf erst mal nur langsam füllt um die Mittagszeit, herrscht kurz nach zwei auf dem Sportplatz nebenan schon reges Treiben. Ein Stadtspektakel steht ins Haus: Angesagt sind die Meisterschaften im Tauziehen, an der sich alle Ortschaften beteiligen. Eingebettet ist dieser Höhepunkt in das erste große gemeinsame Stadtfest von Sandersdorf-Brehna, das dieses Jahr von Freitag bis Sonntag in Zscherndorf seine Premiere erlebte.