Stadt richtet nun doch Tageskasse ein - Piratenspektakel für Sonntag angekündigt

Das Hafenfest wird am Freitag, 19 Uhr, eröffnet.

Bitterfeld/MZ/CZE - Zur Neuausrichtung des Bitterfelder Hafenfests 2019 begann eine unterhaltsame Piratengeschichte. Akteure waren Oberbürgermeister Armin Schenk, Ortsbürgermeister Joachim Gülland und Landrat Uwe Schulze. Beim heute beginnenden Hafenfestchen soll die Piratenstory fortgeschrieben werden.

Zwar ist - durch den Wechsel im Landratsamt - „Pirat Uwe auf der Flucht“, wie die Stadt als Veranstalter mitteilt. Doch Ersatz wurde gefunden. Landrat Andy Grabner wird ins Kostüm des Bootsjungen Andy schlüpfen und vom Piratenkapitän der MS Reudnitz, Uwe Otto, am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf die Bühne geführt werden. Für das Publikum soll die Mini-Show mit Armin, Joachim und Uwe, die kurzfristig ins Programm kam, ein Gaudi werden.

Damit viele dabei sein können und das Kontingent von 1.000 Besucher pro Tag ausgeschöpft wird, wird die Stadt am Eingang Berliner Straße zum Festgelände eine Tageskasse öffnen. Vor allem für Freitag und Sonntag gibt es noch die Eintrittsbändchen. Für Samstag sind laut Carolin Herrmann von der Pressestelle nur wenige Karten vorhanden.

„Doch wenn jemand das Fest verlässt und nicht später noch mal zurückkommen will, muss er sein Eintrittsband abgeben. So kann wieder Platz für neue Besucher entstehen“, erklärt Herrmann. Zudem gibt es zwei Testzentren: am Eingang Bari Bar und vom Spargelfeld kommend. Das Fest startet heute um 19 Uhr und hat bis 1 Uhr geöffnet. Kapitän Armin wird es um 20 Uhr vor dem Oldieabend mit „Two Riders“ eröffnen.