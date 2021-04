Stadt Bitterfeld-Wolfen reagiert auf Hinweise zu Unrat am Teichwall

Bitterfeld - Außen hui, innen pfui? Wer kennt den Spruch nicht. Am Teichwall in Bitterfeld ist die Welt noch in Ordnung, denken viele, die an Stockente & Co. vorbeirauschen und ihre Runde durch die Innenstadt drehen. Doch jene, die zu Fuß unterwegs sind, rümpfen die Nasen.

Denn wendete man in den letzten Tagen und Wochen seinen Blick am Wall entlang nach unten, hatte sich der Graben nicht mit Wasser, sondern mit Unrat gefüllt.

„Wir wünschen uns, dass schnellstmöglich etwas passiert“

Der liege dort wohl schon seit ein paar Monaten herum und immer wieder kommt etwas hinzu - wie bei Hempels unterm Sofa. „Vom Geruch wollen wir erst gar nicht sprechen, wenn es wärmer wird“, kritisieren jene, die hier täglich beim Entenfüttern vom Alltagsstress entspannen.

„Wir wünschen uns, dass schnellstmöglich etwas passiert. Die Goitzsche sei die eine Seite, die Pflege der Innenstadt sollte aber auch nicht vergessen werden“, mahnten sie vor kurzem.

Wer ist für die Säuberung am Teichwall zuständig?

Die MZ fragte bei der Stadtverwaltung von Bitterfeld-Wolfen an, wollte wissen: Wer ist denn für die Säuberung am Teichwall zuständig? „Der Sachverhalt wurde an den Sachbereich öffentliche Anlagen weitergeleitet“, teilte Carolin Herrmann aus dem Stab Öffentlichkeitsarbeit/Marketing mit. Man habe sich nun vor Ort ein Bild gemacht und gehandelt. Die Verwilderung und Vermüllung wurden nach den Hinweisen aus der Bevölkerung beseitigt.

Da kommt Freude auf bei jenen, die den Ort am Bitterfelder Teichwall liebgewonnen haben. Von wegen wie bei Hempels unterm Sofa. (mz)