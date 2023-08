Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ - Eine Verwarnung und eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro sind das Ergebnis einer Gerichtsverhandlung, die am vergangenen Freitag vor dem Amtsgericht Bitterfeld stattgefunden hat. Angeklagt war ein 20-Jähriger aus dem Südlichen Anhalt, der Anfang Juni 2022 bei der Rückfahrt vom Sputnik Spring Break-Festival auf der Halbinsel Pouch in eine Polizeikontrolle geriet. In seinem Auto entdeckten die Beamten zwei Schusswaffen.