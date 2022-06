Sputnik Spring Break bei Pouch: Seit Mittwochmorgen strömen Hunderte Besucher auf den Campingplatz

Pouch/MZ - Am Anfang war die Schlange: Wer am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr von Pouch in Richtung Bitterfeld fahren wollte, musste viel Geduld mitbringen. Denn um diese Zeit standen viele Fahrer an, um auf den Campingplatz des Sputnik Spring Break-Festivals auf der Halbinsel Pouch zu gelangen. Dieser öffnete nämlich am Mittwochmorgen.