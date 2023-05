Das Sputnik Springbreak Festival auf der Halbinsel Pouch ist offiziell eröffnet. Am ersten Abend gab es vor allem Rap und elektronische Musik. Die Soundanlage auf der Mainstage scheint aber noch nicht komplett abgestimmt zu sein.

Mit einer Pyroshow startete das Sputnik Spring Break Festival am Freitagabend.

Pouch/MZ - Die Halbinsel Pouch ist seit Freitagabend endgültig im Partymodus. Nachdem an den Vortagen bereits auf dem Campingplatz gefeiert wurde, eröffnete der Deutschrapper Disarstar um 19 Uhr auf der Mainstage offiziell das Festival.

Nina Chuba fühlt sich überwältigt

Richtig voll wurde der Platz vor der großen Bühne dann um 21 Uhr als zuerst DJ Vize und dann der erste Headliner, die Rapperin Nina Chuba („Wildberry Lillet“) spielten. Sie gestand vor ihrem Auftritt, ein wenig aufgeregt zu sein. Von der Masse des Publikums war sie überwältigt.

Allerdings ließ die Tonqualität vor der wichtigsten Bühne zu wünschen übrig. Wer nicht ganz vorn stand, hatte Schwierigkeiten, der Musik zu folgen, weil die Bässe der umliegenden Partyzelte die Musik teilweise übertönten.

Nina Chuba heizte den Besuchern ordentlich ein. (Foto: Jon Renker)

Damit hatte auch der Headliner des Abends, der Rapper „Finch“, zu kämpfen, der zu Beginn seiner Show Anweisungen an die Tontechniker gab. Seine Show allerdings war gewohnt professionell und kam beim Publikum gut an. Finch ist für seine große Bandbreite an Musikstilen bekannt und spielte von Rap über Schlager und Techno aus allen seinen Alben etwas.

Am Freitagabend war es vor der Hauptbühne sehr voll. (Foto: Jon Renker)

Wer auf elektronische Musik steht, war in einem der Zelte, der sogenannten Clubstage richtig aufgehoben. Bis zu 2.000 Festivalbesucher feierten zur Musik von DJ Noistime aus Halle, Jerome und der DJane Lunax.

Auch Kontra K sorgte am Freitagabend für Stimmung. (Foto: Jon Renker)

Philipp Helmers vom Festivalveranstalter Black Mamba bezeichnet den Freitagabend gegenüber der MZ als gelungen. „Es war ein guter Start“, so Helmers.

In der Nacht zum Samstag habe es rund 100 Einsätze für die Sanitäter vor Ort gegeben, teilt er weiter mit. Dabei habe es sich vor allem um Schnittverletzungen und Schürfwunden gehandelt. Sieben Festivalbesucher mussten stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Seinen Informationen nach gehe es allen wieder gut.