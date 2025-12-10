weather spruehregen
Nach Ende der offiziellen Aktion des Jugendbeirates Bitterfeld-Wolfen kam es auf dem aufgewiesenen Graffiti-Areal zu unvorhergesehenen Problemen. Anpassungen sind nötig.

Von Thomas Schmidt und Benjamin Telm 10.12.2025, 18:00
Die zur Verfügung gestellte Fläche fand am Einweihungstag großen Zuspruch.
Die zur Verfügung gestellte Fläche fand am Einweihungstag großen Zuspruch. (Foto: Thomas Schmidt)

Bitterfeld/MZ. - Bevor es überall woanders zu Sachschäden kommt, soll der Jugend lieber eine kontrollierte, legale Möglichkeit gegeben werden, sich mittels Graffiti-Kunst auszuleben – ein im Altkreis bewährter Modus. Doch ein Vorfall in Bitterfeld wirft zumindest Fragen auf. Verleiten legale Flächen zur Sachbeschädigung rund um das freigegebene Areal? Und welche Motive gehen zu weit?