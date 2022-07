Sportler aus Friedersdorf erhalten Fördergeld Neue Steganlage am Muldestausee geplant: Fertigstellung noch dieses Jahr

Noch sind Behelfslösungen für den Einstieg in den Muldestausee in Friedersdorf nötig. Im Herbst wird deswegen für mehr als 60.000 Euro gebaut. Der Zugang zum See ist allerdings nicht das einzige Problem.