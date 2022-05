Sportler aus Bitterfeld-Wolfen sollen wieder eine angemessene Ehrung finden

Wolfen/MZ - Die Stadt Bitterfeld-Wolfen will den hiesigen Vereinssport in schwierigen Zeiten aufwerten. Nach einer mittlerweile zweijährigen Pandemie-Pause soll die Tradition der städtischen Sportlerehrung wieder aufgegriffen werden. Genaueres will Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) bei einem Sportlergipfel mit den Vereinen besprechen. Die Zusammenkunft soll möglichst noch in diesem Jahr stattfinden. Das teilt die Stadtverwaltung auf MZ-Anfrage mit.

