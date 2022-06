Spielen auf dem Festgelände: In Reuden wurde der neue Spielplatz offiziell übergeben

Reuden/MZ - Der Bitterfeld-Wolfener Ortsteil Reuden mausert sich. Erst hat der Verein „Natürlich Reuden“ den nicht mehr zu erkennenden Teich in mühevoller und ehrenamtlicher Arbeit saniert, jetzt hat die Stadt nachgezogen. Auf dem Festplatzareal neben dem Dorfteich ist ein Spielplatz entstanden, der von den Kindern sofort in Beschlag genommen wurde.

Dicht umlagert war neben der Schaukel und einem Drehteller der Basketballkorb, der im Mittelpunkt des Interesses stand. Ob jung oder älter, jeder wollte mit einem Wurf den Korb treffen. Nach einigen Versuchen hatten es dann alle unter großem Beifall geschafft. Auch auf der neuen Rutsche herrschte schon am ersten offiziellen Tag Hochbetrieb.

„Für Reuden ist das wieder ein Höhepunkt“, sagt Ortsbürgermeister Imre Starke. „Wir haben im Ort viele engagierte Menschen, die für sich und alle anderen Einwohner eine Umgebung schaffen, die zum Bleiben oder Herziehen einlädt“, meint er. Und dafür brauche man gerade für die Kinder Möglichkeiten, sich sportlich und spielerisch zu betätigen.

„Es freut mich, dass wir am Internationalen Kindertag hier stehen und unter anderem die neue Hangrutschanlage feierlich einweihen können“, sagte Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU). Für die Realisierung habe man 16.000 Euro zuzüglich der Unterstützungsleistung des Eigenbetriebes ausgegeben, nennt Schenk Zahlen. Dieses Geld sei sehr gut angelegt, da die Entwicklung der Kinder eine Investition in die Zukunft sei und die Lebensqualität nicht nur der Kleinsten erhöhe.

Der Spielplatz ist komplett saniert worden. (Foto: Maul)

Die Sanierung habe aber einen handfesten Hintergrund, erklärt OB Schenk

Für die Erwachsenen habe man die Möglichkeit der Entspannung am Dorfteich geschaffen, so dass sie ihre Kinder beim Spielen beaufsichtigen können. Nicht zu vergessen die Feste, die sowohl am Teich als auch auf dem Platz wieder stattfinden werden. Die Eröffnung des Spielplatzes sei schon ein Fest gewesen, das von allen angenommen wurde, so der Ortsbürgermeister.

Die Sanierung habe aber einen handfesten Hintergrund, erklärt OB Schenk. „Die alte Rutsche mit Treppe, Geländer und Terrassierung wurde in den 1990er Jahren im Rahmen einer Maßnahme des zweiten Arbeitsmarktes unter Leitung der Stadt gebaut“, erklärt er. Nach nunmehr 25 Jahren musste die Anlage, die überwiegend aus Holz bestand, erneuert werden. Was folgte war der Rückbau von rund drei Kubikmetern Altholz und die Umsetzung des Planes auf einer Fläche von 80 Quadratmetern. Dazu habe man unter anderem 24 Kubikmeter Erdmassen bewegen müssen.

Die Kinder konnten sich unter diesen Zahlen nicht viel vorstellen. Für sie war wichtig: „Jetztkönnen wir wieder richtig toben.“