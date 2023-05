Kleine Floriansjünger ganz groß. Anhalt-Bitterfelds Nachwuchsfeuerwehren präsentieren sich mit „Feuer und Flamme“. Was das bunte Programm in der Wolfener Fuhneaue alles parat hält.

Wolfen/MZ - Mehr als drei Jahre lang war es um die Kinder- und Jugendfeuerwehren ruhig geworden. Zumindest was eine öffentliche und gemeinsame Präsentation anbetrifft, doch warum? Der erste Grund war die Corona-Pandemie, die fast alle öffentlichen Gemeinsamkeiten verhinderte. Der zweite Grund waren personelle Veränderungen in den Verbänden und Wehren. Doch jetzt hat sich der Feuerwehrverband Anhalt-Bitterfeld entschlossen, wieder für den Feuerwehrnachwuchs aktiv zu werden. Am Samstag, 13. Mai, ab 9 Uhr, wird es einen Kreis-Kinder- und Jugendfeuerwehrverbandstag in der Wolfener Fuhneaue geben.