Zur Kommunalwahl am 9. Juni wird auch der Kreistag von Anhalt Bitterfeld neu gewählt. Die SPD hat dafür nun ihre Kandidaten nominiert. Doch deren Zahl ist in den sechs Wahlbereichen sehr unterschiedlich.

Lingenau/MZ. - Die Kommunalwahlen am 9. Juni werfen ihre Schatten voraus. Die Delegierten des SPD-Kreisverbandes Anhalt-Bitterfeld haben am Samstag im Gasthof Lingenau ihre Kandidaten für die sechs Wahlbereiche im Landkreis aufgestellt. Dabei betonte der SPD-Landesvorsitzende Andreas Schmidt, wie wichtig es sei, dass die Partei in allen Regionen Sachsen-Anhalts vertreten ist und in den Kommunalparlamenten „für soziale und gerechte Politik“ streite.