SPD-Mann Chris Henze will Bürgermeister von Sandersdorf-Brehna werden

Sandersdorf/MZ - Der Brehnaer Chris Henze wirft seinen Hut in den Ring. Der SPD-Mann will Bürgermeister der Stadt Sandersdorf-Brehna werden. Seine Partei hat ihn für die Wahl in dieses Amt vorgeschlagen, wie der Ortsvereinsvorsitzende der SPD Bitterfeld-Wolfen, Torsten Weiser, mitteilt.

Seit 2019 sitzt Chris Henze im Stadtrat von Sandersdorf-Brehna

Der 39-Jährige Familienvater von zwei Kindern ist den Bürgern der Stadt kein Unbekannter. Henze war SPD-Direktkandidat bei der Landtagswahl im Juni, scheiterte aber. Seit 2019 sitzt er im Stadtrat von Sandersdorf-Brehna, wo er bereits 2009 ein Mandat innehatte. „Mit Chris Henze unterbreiten wir den Bürgern in Sandersdorf-Brehna ein Angebot an kommunalpolitischer Erfahrung, Kompetenz und landespolitischer Vernetzung“, unterstrich Weiser seine Begründung für den Nominierungsvorschlag.

Der bisherige Bürgermeister der Stadt, Andy Grabner (CDU), hatte sich zur Wahl zum Landrat für Anhalt-Bitterfeld gestellt und war mit großer Mehrheit gewählt worden. Im Amt ist er seit einer Woche. Der 46-jährige Grabner hatte die Stadtverwaltung 13 Jahre lang geleitet und ihr das Image einer familien- und wirtschaftsfreundlichen Kommune gegeben. Nun steht er in Köthen der Landkreisverwaltung von Anhalt-Bitterfeld vor und die Stadt Sandersdorf-Brehna braucht einen neuen Bürgermeister.

Wann der letztlich gewählt wird, bestimmt der Stadtrat auf seiner nächsten Sitzung, die am kommenden Mittwoch um 18 Uhr im Kultur- und Sportzentrum Brehna abgehalten wird. Der SPD-Kandidat Chris Henze ist der erste, der sich offiziell für das Amt bewirbt.

„Das mir entgegengebrachte Vertrauen soll die Grundlage für meinen Wahlkampf sein“

„Ich freue mich über das Vertrauen meines Ortsvereins und darüber, dass auch meine Stadtratsfraktion einstimmig ihre Unterstützung zugesichert hat“, erklärte Henze. „Das mir entgegengebrachte Vertrauen soll die Grundlage für meinen Wahlkampf sein, in dem ich die Menschen von meinen Ideen, unsere Stadt gemeinsam zu gestalten, begeistern und einbinden will. Zuhören, Meinung bilden und dann anpacken – für unsere Stadt.“

Nach dem offiziellen Beschluss zur Durchführung der Bürgermeisterwahl durch den Stadtrat Sandersdorf-Brehna wird der Ortsverein Bitterfeld-Wolfen eine offizielle Nominierungsversammlung durchführen, so Weiser.