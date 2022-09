Spatenstich für Baugebiet am früheren Bitterfelder Stadtbad war lang erwartet

Bitterfeld/MZ - Pink ist die erste Farbe für die neuen Mehrfamilienhäuser. Allerdings sollen nicht die Außenwände im Bitterfelder Pappelweg in der Knallfarbe leuchten - die Grundstücke sind mit pinken Markierstäben versehen. Denn am alten Stadtbadgelände beginnen in dieser Woche die Tiefbauarbeiten für das „Wohngelände am Stadtbad“.