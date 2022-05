Sorgenkind Musikgalerie: Jetzt haben beim Vorzeigebau in Bitterfeld die Dachdecker gekündigt

Mindestens sechs Millionen Euro investiert der Kreis in die Sanierung. Kann wirklich im Juli Eröffnung gefeiert werden?

Riesenbaustelle am Bitterfelder Ratswall: Im Erdgeschoss der Musikgalerie soll Anfang Juli eine Ausstellung zugängig sein.

Bitterfeld/MZ - Sie soll das Schmuckstück an der Goitzsche sein. Ein Ort der Muse, an dem die Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ und die Galerie am Ratswall ein Zuhause haben. Stattdessen ist sie seit mehr als zwei Jahren Baustelle. Die geplante Musikgalerie ist eines der größten Sorgenkinder des Landkreises.