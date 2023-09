In der Fördergruppe der Wolfener Werkstätten für behinderte Menschen wird das traditionelle Fest genutzt, um sich auszutauschen.

Wolfen/MZ - Der Wettergott meint es gut an diesem Nachmittag. Es regnet nicht, die Sonne scheint. So kann die Fördergruppe des Diakonievereins am Wolfener Lützowweg ihr Sommerfest – wie es sich für ein solches auch gehört - draußen feiern. Und die gemütliche Terrasse vor den Gruppenräumen ist auch voll besetzt. Die behinderten Menschen, die hier einen Teil ihres Tages verbringen, und das Betreuerteam um Leiterin Silvia Manske haben dazu natürlich auch wieder die Angehörigen eingeladen.