Sommer-Kino im Innenhof des Wolfener Rathauses

Wolfen/MZ - Der Innenhof des Rathauses in Wolfen verwandelt sich Ende Juli in eine Kino-Arena. Dort startet eine Neuauflage der Freiluftkinosaison. Damit will der Campus-Verein - unterstützt durch die Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen (WBG), die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen und die Firma Jeske Media - in den Sommerferien ein zusätzliches Angebot machen.

Zuletzt hatte die Filmaufführung von „Go Trabi go“ zur 2. Kunst- und Kulturwoche im September viel Beifall gefunden. Auch in früheren Jahren organisierte die WBG Kinoveranstaltungen. Nun soll ab dem 24. Juli an sechs aufeinanderfolgenden Samstagen das Sommerkino jeweils bis zu 500 Besucher anlocken.

„Wir werden Liegestühle, Strandkörbe und Klappstühle aufbauen.“

Zwölf Filme werden gezeigt. Denn es gibt jeweils zwei Vorstellungen: um 16 Uhr für Kinder, um 20.30 Uhr für Erwachsene. „So wollen wir besonders Familien eine schöne Zeit bereiten“, sagt Veit Jeske, dessen Firma für die technische Umsetzung verantwortlich ist.

Eigentlich, so erzählt Campus-Vereinschef Jürgen Voigt, habe man ja Public Viewing zur EM veranstalten wollen. Doch waren im Vorfeld die Corona-Regeln nicht abschätzbar. „Deshalb haben wir uns für das etwas spätere Sommerkino entschieden. Das gesellschaftliche Leben muss ja wieder losgehen in unserer Stadt.“ Da alles unter freiem Himmel stattfindet, bräuchten die Besucher auch weder Maske noch Tests. Der Eintritt ist kostenfrei. Zudem soll sommerliches Flair einziehen. „Wir werden Liegestühle, Strandkörbe und Klappstühle aufbauen.“ Auch für die Deko lasse man sich etwas einfallen. Um die Versorgung kümmern sich das Campus-Café und das Restaurant San Lorenzo. „Von Speckkuchen, Bratwurst und Pizzaecken über Eis und Popcorn bis zu kühlem Bier oder Wein ist also gesorgt“, so Voigt.

Die Filme laufen über eine fünf mal drei Meter große LED-Wand. „So stört uns das Tageslicht nicht. Mit Leinwand und Beamer ginge das am Nachmittag nicht“, erklärt Jeske. Das Sommerkino sei sicherlich eine gute Abwechslung. „Es gibt ja viele, die nicht in den Urlaub fahren unter den aktuellen Bedingungen.“

Das Filmprogramm ist bunt gemischt. Zum Auftakt am 24. Juli läuft um 16 Uhr „Cars 3 - Evolution“. In dem weltweiten Filmhit geht es um eine lustige Auseinandersetzung unter Rennwagen. Abends ist der Streifen „Vatertage - Opa über Nacht“ zu erleben. Vorgesehen sind zudem unter anderem „Pets 2“, „Die Eiskönigin 2“, „Shaun das Schaf - Ufo-Alarm“, aber auch „Bohemian Rhapsody“, „König der Löwen“, „Klassentreffen 1.0“ oder „Lindenberg! Mach dein Ding“. (mz)