Solarzellenhersteller Meyer Burger investiert 400 Millionen Euro - Schwerpunkt ist Thalheim

Das Unternehmen will mit neuen Anlagen in neuen Hallen die Kapazitäten deutlich ausweiten. Geplant wird mit einem Jahresausstoß von Zellen mit einer Gesamtleistung von drei Gigawatt und Hunderten neuen Mitarbeitern.

Thalheim/MZ - Die Energiekrise beflügelt die Solarbranche. Davon ist der Solarzellenhersteller Meyer Burger überzeugt. Dessen Vorstandsvorsitzender Gunter Erfurt sieht einen regelrechten Boom und bestätigte nun, dass sein Unternehmen auch in diesem Jahr weiter investiert. Die Rede ist von einem Gesamtpaket im Wert von 400 Millionen Euro, das zum Großteil in die Zellfertigung und damit in die Produktionsstätte in Thalheim fließt.