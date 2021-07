So wurde die Heraeusstraße in Greppin vom Feldweg zum Industriestandort

Was früher ein Feldweg war, weist heute auf eine große Ansiedlung nach der Wende in Greppin hin. Zuvor wurde dort Luftfahrt-Geschichte mitgeschrieben.

Die Heraeusstraße beginnt an der Einfahrt zum Betrieb und endet an der Einmündung auf die Parsevalstraße.

Greppin/MZ - Eine lange Geschichte gibt es zur Heraeusstraße in Greppin nicht. Sie existiert erst seit 1997. Am 7. Oktober schnitt Jürgen Heraeus im Beisein von viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft das Band zur offiziellen Umbenennung der Straße durch. Bis dahin gehörte sie zum Elektronsportplatz.

„Als im Jahr 1991 der Grundstein für das Werk gelegt wurde, stand der Gedanke einer Umbenennung des Teilstückes vom Elektronsportplatz noch nicht zur Debatte“, erinnert sich der Greppiner Ortschronist Joachim Sabiniarz. Auch als dann schon zwei Jahre später die Produktion anlief, hieß der Abschnitt bis zur Parsevalstraße noch Am Elektronsportplatz. Danach aber sei alles sehr schnell gegangen. Die Geschäftsleitung hatte sich an die Gemeinde mit der Bitte gewandt, das Teilstück von der Einfahrt zum zweiten Teil des Werkes bis zur Parsevalstraße umzubenennen.

Jürgen Heraeus beim Banddurchschnitt an der Herausstraße. (Foto: Michael Maul)

Schon bevor der Quarzglashersteller mit Hauptsitz in Hanau in Greppin Fuß fasste, schrieb das Gelände Geschichte

„Der Gemeinderat hat zugestimmt, und so wurde der Termin festgelegt“, sagt der Ortschronist. Am 7. Oktober 1997 reiste neben der Familie Heraeus auch der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl an, um den zweiten Betriebsteil einzuweihen und die Straße umzubenennen. Während Jürgen Heraeus symbolisch das Band durchschnitt, entfernte seine Mutter das Tuch, welches das neue Straßenschild bis dahin bedeckte.

Um den Greppinern durch die Umbenennung keine Änderung ihrer Anschrift aufzubürden, entschied man, nur jenen Teil der Straße neu zu benennen, an dem keine Häuser standen. So blieben die Einwohner in der gewohnten Straße Am Elektronsportplatz und zugleich weist der neue Teil in Greppin seitdem auf eine wichtige Ansiedlung hin.

Doch auch schon bevor der Quarzglashersteller mit Hauptsitz in Hanau in Greppin Fuß fasste, schrieb das Gelände Geschichte. Dort wurden Luftschiffe gebaut. Straßen in dem Sinne gab es damals zwar noch nicht, aber für Luftfahrzeuge waren diese auch nicht so wichtig. Auf historischen Fotos kann man die große Halle mit der Aufschrift Luftfahrzeuge erkennen, hinter der die heutige Heraeusstraße verläuft. Die Parsevalstraße war zu jener Zeit noch nicht bis zur Herminekreuzung ausgebaut. Dort, wo heute die Heraeusstraße einmündet, war noch Niemandsland.

Das Gelände der Luftschifffahrt GmbH um 1910. Dort steht nun das Heraeuswerk. (Foto: Heimatverein Greppin)

Ein anderes Foto mit einem großen Luftschiff lässt im Hintergrund die Greppiner Kirche erkennen

Die Fabrik der Luftschifffahrt GmbH wurde 1905 gebaut, ist aber nur zehn Jahre später bei einem Brand vernichtet worden. Seit dieser Zeit wurden in Greppin keine Luftschiffe mehr gebaut. Ballone konnten allerdings wegen des vorhandenen Wasserstoffanschlusses nach dem Brand der Halle auf dem Platz vor dem ehemaligen Betriebsgelände noch starten und landen.

Der Zeppelin fliegt etwa über der Heraeusstraße. (Foto: Heimatverein Greppin)

Ein anderes Foto mit einem großen Luftschiff lässt im Hintergrund die Greppiner Kirche erkennen, die an der heutigen Kirchstraße stand. Auf dem noch leeren Platz, auf dem damals Helfer das erste lenkbare Luftschiff „Parseval“ sicherten, steht jetzt der Betriebskomplex des Heraeus-Werkes.