So wollen Bauern und Tierfreunde Rehkitze vor der Mahd der Wiesen bei Wadendorf schützen

Rehkitze suchen Schutz auf den Wiesen. Doch dort steht derzeit auch die Mahd an. Wie sich Bauern und Tierfreunde gemeinsam um junges Leben sorgen.

Wadendorf - Die Agrargenossenschaft Löberitz bewirtschaftet gut 250 Hektar Wiesen. Sie sind wertvolles Futterreservoir. „Das Gras muss jetzt gemäht werden und möglichst schnell ins Silo“, sagt Vorstand Thomas Külz. Die Bauern stehen im Wettlauf mit der Zeit. Sie brauchen gutes Futter für ihren Rinderbestand. Sie setzen deshalb auf moderne und schwergewichtige Technik.

Genau das ist nicht ohne. Gerade jetzt steht beim Rehwild der Nachwuchs an. Die Kitze werden nicht selten im hüfthohen Gras abgesetzt. Und zwar genau dort, wo Stunden später gemäht wird. Für die kleinen Rehe kann das tödlich sein. „Wenn der Fahrer des Mähers die Tiere sieht, ist es oft zu spät“, sagt Landwirt Külz. Schwer verletzte und tote Tiere sind keine Seltenheit.

Mit schwerem Gerät mähen Landwirte das Gras rund um Wadendorf. (Foto: André Kehrer)

Bauern versuchen zunächst, Rehe mit Licht und Signaltönen von den zur Mahd anstehenden Wiesen fernzuhalten

Aber es gibt Hoffnung. Die Bauern versuchen zunächst, Rehe mit Licht und Signaltönen von den zur Mahd anstehenden Wiesen fernzuhalten. Doch sind die Kitze geboren, hilft das meist nicht mehr. Die Tiere sind einfach zu klein, um sich selbstständig fortzubewegen. Der Mensch wird zum Helfer. In dichten Ketten werden die Wiesen abgesucht: Schritt für Schritt, mit geübtem Auge und immer öfter unter Mithilfe von Drohnen, die mit Wärmebildkameras bestückt sind. Külz nimmt den Einsatz nicht für sich in Anspruch. „Das können wir personell auch gar nicht stemmen“, erklärt er.

Den Landwirten springen Freiwillige zur Seite. Darunter sind einige Mitglieder des Zörbiger Tierschutzvereins. Den gibt es seit Anfang des Jahres. „14 Mitglieder sind es aktuell“, erzählt Vorsitzende Rebecca Hübsch. Helfer gebe es aber sehr viel mehr, fügt sie hinzu. Man organisiere sich, nutze die sozialen Medien. Und am Ende sind bei Such- und Rettungsaktionen wie denen auf den Wiesen bei Wadendorf immer ausreichend Leute dabei, um auf die Suche nach Kitzen zu gehen.

Insgesamt wurden neun Jungtiere gefunden. (Foto: Agrargenossenschaft)

„Die Rehkitze hatten noch die Nabelschnur dran, waren wahrscheinlich maximal ein paar Stunden alt“

Es sind nicht die großen Massen an Tieren, die Rebecca Hübsch und Mitstreiter finden. „Neun waren es insgesamt an den letzten drei Tagen“, rechnen sie vor und zeigen sich besonders beeindruckt vom Sucherfolg nahe des Salzfurter Nachbarortes Zehmitz. Dort stießen sie auf ein Geschwisterpaar. „Die Rehkitze hatten noch die Nabelschnur dran, waren wahrscheinlich maximal ein paar Stunden alt“, erinnert sich Anja Gulitz. Fest steht: Wären die Tiere nicht entdeckt worden, hätte ihr junges Leben schnell beendet sein können. So aber wurden sie geborgen und später allem Anschein nach auch wieder erfolgreich von der Mutter angenommen.

Drohnen mit Wärmebildkameras helfen bei der Suche im Gras. (Foto: André Kehrer)

Solche Erfolge verschaffen den Tierschützern und ihren Helfern Aufwind. Dafür nehmen sie auch einige Mühen auf sich. Einige von ihnen haben wegen der Wohnorte Halle oder Rösa durchaus weite Anfahrtswege. Für andere wie die Thalheimerin Anja Gulitz ist der Einsatz auf der Wiese im übertragenen Sinne die Schicht vor der Schicht. „Jetzt geht es zur Arbeit“, erzählt die junge Frau. Die Doppelbelastung schlaucht. Das sieht auch die junge Mutter Rebecca Hübsch nicht anders.

Aber deshalb aufstecken? „Kommt nicht in Frage“, erklären beide Frauen. Zumal die Stunden auf den Wiesen ja nicht umsonst gewesen wären. „Wir haben ein paar Tiere retten können. Das zählt am Ende“, sagt die Tierschutz-Vereinsvorsitzende und blickt schon einmal voraus. Demnächst wollen sie sich auch im Löberitzer Park aktiv einbringen. (mz)