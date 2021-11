So ist aus der alten Landgaststätte in Löberitz ein modernes Dorfzentrum geworden

Löberitz/MZ - Von den letzten Handgriffen hängt noch leichter Essiggeruch in der Luft der neuen Sanitäranlagen. Es hatte noch Silikon gefehlt. Doch die früheren Räume der alten Landgaststätte in Löberitz sind kaum wiederzuerkennen. Nach knapp fünf Monaten offizieller Bauzeit - Freigabe war im Mai 2021 - soll die Halle am Sonntag eingeweiht werden.

395.000 Euro hat die Stadt Zörbig für den Umbau eingesetzt. „Das waren noch einmal 100.000 Euro mehr als geplant“, erklärt Bürgermeister Matthias Egert (CDU). Die Stadt musste vor knapp einem Jahr das alte Gebäude erst kaufen, dann wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Ortsbürgermeister Andreas Daus (CDU) hat Buch geführt: Fünf Mal waren Einwohner des Ortes im Einsatz, etwa um die hölzerne Empore abzureißen und andere Arbeiten zu verrichten. Viele der freiwilligen Helfer hatten schon durch den eigenen Beruf viel Know-how mitgebracht. „Es ist Gold wert, was die Löberitzer gemacht haben“, findet Egert.

Der erste Bauabschnitt umfasste den gesamten Innenraum: neue Fußböden, Umkleiden für Damen und Herren mitsamt neuem Sanitärtrakt, der auch über einen behindertengerechten Zugang erreicht werden kann. In der alten Gaststube blieb nur der Tresen an seinem ursprünglichen Platz stehen. Wo früher einmal im großen Saal getanzt wurde, sind nun Prallschutzwände angebracht. Die Räume sollen auch für Veranstaltungen genutzt werden, ebenso sei angedacht, sie an Privatpersonen zu vermieten.

Noch im Sommer war die Halle eine Baustelle. Foto: Dittmar

Doch ganz am Ende ist das Projekt noch nicht. Im zweiten Bauabschnitt sollen der Innenhof und die Garage gestaltet werden - perspektivisch seien das die Räume für den Löberitzer Jugendklub, erklärt Matthias Egert.

Andreas Daus hat auch schon Pläne, wofür die Halle noch genutzt werden kann: Denksport. „Im nächsten Jahr kann hier die Schach-Bundesliga stattfinden“, blickt er voraus. Sowohl ein Damen- als auch ein Herrenwettbewerb könnten die Löberitzer ausrichten, vorgegeben sind dafür 150 Quadratmeter Fläche. „Den Platz haben wir ja jetzt.“ 164 Quadratmeter umfasst die Turnhallenfläche. Lediglich die quadratischen Tische fehlen noch. Diese will die Stadt besorgen. Auch für den Schulsport sind neue Sportgeräte bereits in Planung - die alten lagern hinter dem Rolltor.

Eine Rampe sorgt für den barrierefreien Zugang. Foto: Dittmar

Um den neuen Dorfmittelpunkt gebührend einzuweihen, wollen der Heimatverein und der Ortschaftsrat an diesem Sonntag, 31. Oktober, dort ein „Halleween“ feiern. Um 10.30 Uhr sind die Bürger eingeladen, sich in den neuen Räumen umzuschauen. Dabei gelten die aktuellen 3G-Regeln. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt, sagt Ortsbürgermeister Andreas Daus.

Und hat noch eine Bitte an die Löberitzer: „Wir suchen noch einen Namen für die Halle.“ Im Ortschaftsrat wurde das bereits besprochen, doch vielleicht hat ein Einwohner die zündende Idee.