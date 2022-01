So bereitet sich der Bildungsgarten in Wachtendorf auf die neue Saison vor

Greppin/MZ - Ob die Brennnessel als Heilpflanze des Jahres, die Rotbuche als Baum des Jahres oder der Mönchspfeffer als Arzneipflanze des Jahres - im Bildungs- und Erlebnisgarten in Greppin-Wachtendorf kann man die auserkorenen Gewächse für 2022 nicht nur direkt bestaunen, sondern erfährt auch viel Wissenswertes über sie. Denn hier hat man längst damit begonnen, die nächste Saison vorzubereiten.

Und da spielen die zu Gewächsen des Jahres gekürten Pflanzen eine wichtige Rolle als Anschauungsobjekte. Das entspricht dem Zweck dieser Einrichtung, die von der Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) als Träger durch sogenannte AGHs (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsersatz) betrieben wird - besser bekannt als Ein-Euro-Jobs.

„Wir wollen die Pflanzen des Jahres hier auch möglichst zeigen“, sagt Quartiersmanagerin Melanie Kerz. Doch wie macht man das, wenn zum Beispiel für die Stadtpflanze des Jahres gleich drei Kandidaten im Gespräch sind, aber noch keiner gekürt wurde? „Ganz einfach: Man setzt eben alle drei“, erklärt Kerz. Und so kamen im Herbst drei neue Gehölze in die Erde: ein Götterbaum, eine Platane und ein Blauglockenbaum. Der Sieger wird übrigens am Neujahrstag verkündet. Den Baum des Jahres, die Rotbuche, kann man in Wachtendorf schon länger betrachten. Und um das Wachstum der Brennnesseln braucht man sich dort wohl nicht zu sorgen.

Doch wieso ist diese nun Heilpflanze 2022? „Weil sie sehr vitaminreich ist und gut in einen Wildkräutersalat passt“, erklärt Gartenmitarbeiter Thomas Richter. „Außerdem ist sie eine Futterpflanze für mehr als 30 Schmetterlingsarten.“ All das wird Richter in der nächsten Saison Besuchern erklären. Und er kann ihnen auch neues Gemüse vorstellen. So ist geplant, es mit dem Anbau von Süßkartoffel, die viele wohl nur als Süßkartoffel-Pommes auf dem Teller kennen, zu versuchen. Zudem soll ein Gewächshaus zur Anzucht entstehen. Und verschiedene Kohl- und Tomatensorten sowie Getreidearten sollen die große Vielfalt anschaulich machen. Neu ist die Idee, anhand von Gesteinsarten zu zeigen, wie unsere Gegend von der Eiszeit beeinflusst wurde.

Aus der Vogelperspektive ist auch ein Kräutermännchen zu sehen. Fotos: kerz

Möglich ist das aber nur, wenn der Erlebnisgarten für Besucher öffnen kann und vor allem die Maßnahmeteilnehmer dort agieren dürfen. 2021 ist das gelungen - ein großer Erfolg. „Im Frühjahr 2020 mussten wir mit unseren Teilnehmern ja noch in den Lockdown gehen. In diesem Jahr konnten wir das durch Gegenmaßnahmen verhindern“, erklärt Melanie Kerz. Thomas Richter nennt die regelmäßige Anpassung des Hygienekonzepts und die Einteilung in Kleinstgruppen, die unabhängig voneinander agierten. Zum Glück sei kein Teilnehmer wegen Quarantäne ausgefallen. So konnte man nach vorbereitenden Arbeiten in der Greppiner Werkstatt im März im Erlebnisgarten starten. Dort wurden Wegbegrenzungen und Zäune aus Weidenzweigen erneuert, die man mit Erlaubnis der Unteren Naturschutzbehörde bei der Agrargenossenschaft Löberitz gewonnen hatte.

Die Bohlen des Bienenhochstands wurden erneuert, Deko-Elemente wie zum Beispiel zwei Figuren kreiert und natürlich viele Pflanzen gesetzt, die in späteren Monaten von den Besuchern bestaunt werden konnten.

Das neue Bee-Pass-Bienenhaus wird vom Sonnensegel geschützt. Foto: Kerz

Eine wichtige Rolle im Erlebnisgarten spielen die Bienen. So entstand mit Hilfe der Bundesfreiwilligendienstler vom Mehrgenerationenhaus ein Sandarium, in dem Wildbienen leben können. „Und wir haben nun einen dritten Bienenschwarm, wahrscheinlich eine Abspaltung von einem der anderen Schwärme“, erzählt Richter. Zudem entstand ein Bee-Pass-Bienenhaus. „Das hat einen etwa drei Meter hohen Schlot als Einflugsschornstein - ähnlich wie die Bienen in einen hohlen Baumstamm einfliegen“, erklärt Kerz. Durch diese Höhe kämen die Bienen nicht mit Menschen in Kontakt, was Besuchern das Beobachten des Bienenstocks erleichtere.

18 Besuchergruppen aus Kitas, Grundschulen, von Bildungsträgern sowie mit Bufdis hätten all dies 2021 im Garten erlebt. Hinzu kamen im Juni und Juli zwei Tage der offenen Gartentür, an denen insgesamt fast 400 Gäste von Kindern bis Senioren teilnahmen. Die wird es auch im neuen Jahr geben, wenn die neue Maßnahme leicht reduziert mit zwölf Teilnehmern im Januar startet.