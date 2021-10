Skaten, rollen, Kraft tanken: Neue Freizeitanlage in Pouch wächst Stück für Stück

Pouch/MZ - Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Das dachten sich offenbar ein paar Mädchen und Jungen. Bei strahlendem Sonnenschein drehten sie am Freitag mit Rollern ihre ersten Runden auf der Skatebahn am Ortsausgang Pouch in Richtung Löbnitz. Die Bahn mit Bögen, Rampen und Buckeln ist Teil der geplanten generationenübergreifenden Freizeitanlage, die derzeit immer mehr Form annimmt.

Gerade wurden die ersten Geräte eines Cross-Trainings-Parcours aufgestellt, auf dem schon bald App-gestützt bis zu 50 verschiedene Übungen im Kraft-, Bewegungs- und Koordinationsbereich möglich sein sollen. Laut Auskunft aus der Muldestausee-Verwaltung wird in der kommenden Woche unter den Geräten der notwendige Bodenbelag aufgebracht. Parallel laufen die Arbeiten zur Anbindung der Freizeitanlage an das Wegenetz von Pouch und den Uferweg entlang des Goitzschesees.