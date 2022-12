Die Warnanlagen in den Kommunen des Landkreises funtionierten reibungslos. Nur in Muldestausee fehlten zwei der drei Alarmfolgen. Auch die Handy-Alarmierung hatte einige Tücken.

Auch die Sirene auf dem Schlauchturm der früheren Altstadtwehr in Wolfen wurde ausgelöst.

Bitterfeld/MZ - Beim bundesweiten Alarmtag am Donnerstag haben die Sirenen in allen zehn Kommunen von Anhalt-Bitterfeld die Bürger gewarnt. Doch in einer Kommune gab es keine vollständige Alarmfolge.