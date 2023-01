Mann wird in Bitterfeld durch Böller an der Hand verletzt

Die Notaufnahme des Bitterfelder Krankenhauses hat Silvester 2022 mehr Patienten versorgen müssen als in den beiden Vorjahren. Grundsätzlich habe sich das Aufkommen aber in Grenzen gehalten.

Bitterfeld/MZ - In die Notaufnahme des Bitterfelder Klinikums ist in der Silvesternacht ein Mann eingeliefert worden, der sich mit einem Böller die Hand verletzt hatte. „Er wurde bei uns erstversorgt und für einen nötigen chirurgischen Eingriff nach Halle ins Klinikum Bergmannstrost gebracht“, sagte Bernhard Spring, Pressesprecher des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen, gegenüber der MZ.

Ansonsten habe sich das Aufkommen an Notfällen in der vergangenen Nacht im Bitterfelder Krankenhaus aber in Grenzen gehalten - allerdings seien mehr Patienten verzeichnet worden als in den letzten beiden Jahren, als das Silvesterfeuerwerk untersagt beziehungsweise eingeschränkt war. Von Mitternacht bis zum Neujahrstag gegen Mittag wurden laut Spring 22 Aufnahmen gezählt. Dabei seien unter anderem Verletzungen durch Stürze zu behandeln gewesen.