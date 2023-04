Schwerer Unfall an A9-Auffahrt Sieben Verletzte nach Zusammenstoß auf B184 zwischen Bobbau und Dessau - Auch Kinder betroffen

Zwei Skoda kollidieren am Sonntagnachmittag auf der B 184 an der Auffahrt Dessau-Süd zur Autobahn 9. Der Rettungsdienst bringt sieben Menschen in Krankenhäuser.