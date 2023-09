Der WelterbeRadeltag bringt Radfahrer aus der ganzen Region auf die Beine. Sie entdecken viel Spannendes. Warum alle Touren an der idyllische Schachtbaude in Schlaitz enden.

Schlaitz/MZ - Sonnenschein und Temperaturen knapp unter 20 Grad – „besser kann das Wetter nicht sein“, sagte Frank Pigors. Da störe auch der Wind weniger. Der Sporttherapeut war einer der Tourleiter des WelterbeRadeltags. Der hat am Sonnabend mehr als 100 Teilnehmer aus der ganzen Region in die Pedale treten lassen. Und am Ende alle an ein Ziel geführt.