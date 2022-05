Sieben-Tage-Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld steigt wieder - Vier Corona-Patienten auf Intensivstation

Anhalt-Bitterfeld/MZ/CZE - Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist den zweiten Tag in Folge gestiegen. Laut dem Robert Koch-Institut lag sie am Freitag um 0 Uhr bei 412,8. Anhalt-Bitterfeld liegt damit im Mittelfeld des Bundeslandes, aber noch knapp unter dem Landeswert. Am Freitag hat der Landkreis zudem laut Kreissprecher Udo Pawelczyk 109 Neuinfektionen übermittelt. Spitzenreiter war Zerbst mit 24 Fällen vor Köthen mit 22 und Bitterfeld-Wolfen mit 20 Neuinfektionen.

Laut Divi-Intensivregister gibt es in Anhalt-Bitterfeld gegenwärtig 32 Intensivbetten. Davon sind 20 belegt. Darunter befinden sich nun vier Corona-Patienten. Das sind doppelt so viele wie am Vortag. Einer davon wird beatmet.