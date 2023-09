Annet Grothe hilft anderen dabei mittels Hypnose, eigene Lösungsansätze für ihre Probleme zu finden. Eine Praxis braucht sie dafür nicht ganz im Gegenteil. Noch arbeitet sie auf dem Gut Mößlitz in Zörbig, bald ist mobil.

Selbstfindung im Grünen in Zörbig

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zörbig/MZ - Wer Glück hat und sich zur richtigen Zeit durch das richtige Grün des Guts Mößlitz in Zörbig schlägt, kann sie dort entdecken. Wem das zu unsicher ist, der kann sich auch einfach einen Termin bei ihr holen. Denn Annet Grothe bietet in ihrem Programm „ICH Zeit pur!“ Hypnosen zu verschiedenen Belangen wie etwa der Rauchabgewöhnung an. Außerdem berät sie zu Kräutern und gibt Ernährungstipps, die vielleicht nicht für jeden etwas sind. Das Besondere: Alles findet unter freiem Himmel statt.