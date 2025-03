Zum Frauentag steigen im Altkreis Bitterfeld gleich mehrere Partys. Nicht für alle gibt es noch Karten. Die Veranstalter versprechen jedoch in allen Locations ausgelassenen Spaß.

Sekt, Musik, Show und Erotik - Viele Partys locken am 8. März

Wohin am Frauentag in und um Bitterfeld?

Alljährlich ist das Wolfener Frauenzentrum ein beliebter Treff rund um den Frauentag mit einer bunten Vielfalt. Der Ansturm auf die Karten für die Kabarettveranstaltung in diesem Jahr war groß.

Bitterfeld/MZ. - Der internationale Frauentag am 8. März steht für den Kampf um Gleichberechtigung, für gleiche Rechte und gegen Gewalt und Geschlechterdiskriminierung. Wobei dieser eigentlich selbstverständliche Anspruch an jedem Tag aktuell ist. Doch dieser besondere Tag ist auch ein guter Anlass, um sich bei den Frauen zu bedanken und sie zu feiern. Und das machen die Frauen auch gern selber und ohne Männer. Im Altkreis Bitterfeld locken dazu viele Partys. Zumal der Frauentag auf Samstag fällt. Doch die Nachfrage ist unterschiedlich. So reicht die Palette von ausverkauft bis abgesagt. Die MZ gibt einen Überblick.