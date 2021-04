Seit Montag dürfen hunderte Schüler aus Bitterfeld-Wolfen endlich wieder ins Wasser

Nach einer sechsmonatigen coronabedingten Pause konnte am Montag in Bitterfeld für hunderte Schüler der Schwimmunterricht wieder beginnen. Warum das so wichtig ist.

Bitterfeld - Montag, 19. April, 8.15 Uhr, Sportbad „Heinz Deininger“: Den Termin hat sich Heiko Landskron fett angestrichen. „Dann öffnen wir in Bitterfeld wieder für das Schulschwimmen“, erklärt der Chef der Bitterfeld-Wolfener Bäder- und Servicegesellschaft. Er ist froh. Denn nun ist wieder möglich, was in Grundschulen zum normalen Unterricht gehört.

Es geht um nicht mehr und vor allen Dingen auch nicht weniger als das ganz normale Schwimmenlernen. Das hat mit Sicherheit zu tun. „Es ist deshalb ein Bildungsauftrag und alles andere als Spaßerei“, sagt Ulrike Gatter vom Bitterfelder Schwimmverein (BSV). Der ist Kooperationspartner der Schulen und startet parallel zum Schulsport mit einer ganzen Reihe an Kursen.

Seit November sind die beiden kommunalen Bäder in Bitterfeld und Wolfen geschlossen

Die Liste dafür ist randvoll. Die Ursache liegt auf der Hand. Corona hat auch den Altkreis ausgebremst. Seit November sind die beiden kommunalen Bäder in Bitterfeld und Wolfen geschlossen. Zuvor waren sie bereits im Frühjahr 2020 dicht. Der Schwimmunterricht blieb auf der Strecke. Jetzt schieben die Verantwortlichen im Bildungsbereich einen Berg von hunderten Schülern vor sich her, die ins Wasser müssen: Schüler aus zweiten und dritten Klassen. Vor allen Dingen aber Kinder, die laut Lehrplan wenigstens das Einmaleins des Schwimmens beherrschen sollen.

In der Bitterfeld-Wolfener Bädergesellschaft hat man lange überlegt, wie Unterricht trotz coronabedingter Auflagen funktionieren soll. Hygienepläne aus dem letzten Jahr gelten weiter. Im Umkleide- und Sanitärbereich wurde Platz geschaffen. Nur jeder zweite Schrank und jede zweite Dusche stehen zur Verfügung. Abstand ist das Maß der Dinge. Außerdem besteht im Trockenbereich Maskenpflicht.

Ulrike Gatter vom Schwimmverein zeigt den neuen Kursplan.

Wie lange der Schwimmunterricht angesichts steigender Corona-Fallzahlen überhaupt durchgeführt werden kann, ist offen

Das ist nicht die einzige Einschränkung. Unterrichtet wird nur im Bitterfelder Sportbad „Heinz Deininger“. Das „Woliday“ in Wolfen bleibt für den Unterricht geschlossen - beim Neustart und auch in Zukunft. Landskron erklärt die Entscheidung unter anderem mit technischen Aspekten und Sicherheit. „Alle Schulen wissen Bescheid. Die Kinder werden mit Bussen nach Bitterfeld gebracht.“

Wie lange der Schwimmunterricht angesichts steigender Corona-Fallzahlen überhaupt durchgeführt werden kann, ist offen. „Aber wir wollten jetzt einfach ein Zeichen setzen und starten“, sagt Landskron. Ausdrücklich bedankt er sich bei den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung und den Vertretern des Schwimmvereins für die Unterstützung.

BSV-Sportler trainieren in Kleingruppen an Land, wie es die Corona-Eindämmungsverordnung zulässt

Letztere sitzen zwischen Baum und Borke. Einerseits sind sie froh darüber, endlich wieder dabei helfen zu dürfen, dass Kinder das Schwimmen erlernen. Andererseits sehen sie ihre Vereinsmitglieder. Bitterfeld ist Landesleistungsstützpunkt im Schwimmen.

Ins Wasser dürfen die BSV-Sportler aber auch in Zukunft nicht. Sie trainieren in Kleingruppen an Land. So, wie es die Corona-Eindämmungsverordnung zulässt. (mz/Ulf Rostalsky)