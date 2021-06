Seit 2019 angekündigt - Bitterfeld-Wolfen stellt fünf Lastenfahrräder in den Dienst

Im Rathaushof in Wolfen sind am Mittwoch die Lastenfahrräder an die Kooperationspartner in den Ortsteilen übergeben worden.

Wolfen - Sie heißen „Wolle“ und „Billie“, „Lutra“, „Flotte Lotte“ und „Fuhneflitzer“. Und sie sind hurtig unterwegs. bDas hat Matthias Berger vom Bobbauer Verein „Geschichte(n) bewahren“ erfahren, als er nach der Übergabe der Lastenräder an fünf touristisch ausgerichtete Kooperationspartner der Stadt die erste Runde unternahm. „Bisschen ungewohnt, aber ganz ok“, meint er lachend. Berger freut sich, dass sein Verein eins der fünf Vehikel bekommen hat.

So hurtig wie die Räder fahren, kam das Projekt allerdings nicht voran. Ganze zwei Jahre hat es gedauert, es umzusetzen. Am Mittwoch nun hat Armin Schenk (CDU), Oberbürgermeister von Bitterfeld-Wolfen, sie offiziell übergeben. 2019 hatte sich die Stadt an dem vom Magdeburger Umweltministerium und der Landesenergieagentur ausgelobten Wettbewerb „Klima-Contest Kommunal“ beteiligt und ist im selben Jahr als dritter Preisträger mit einer Prämie von 20.000 Euro daraus hervorgegangen.

„Beworben hatten wir uns mit der Idee, ein Verleihsystem für Lastenfahrräder zur CO²-Reduzierung in der Stadt einzurichten und die Räder kostenlos anzubieten“, erklärt Schenk. Und er erklärt auch, was hinter der langen Zeit bis zur Umsetzung des Projekts stand: Die Standorte für die Räder mussten gefunden werden und die entsprechenden Kooperationspartner. „Und dann hat Corona mit all den bekannten Einschränkungen das Ganze noch richtig verzögert. Jetzt sind wir froh, dass es beginnt. Wir wünschen uns viele Touristen, die es nutzen“, so Schenk.

Insbesondere bei jungen Leuten sind solche Räder für Ausflüge und Picknicks beliebt, wie sich in verschiedenen Kommunen zeigt. Darauf setzt auch Maria Grütze, Inhaberin des Camping- und Ferienparks Goitzsche mit ihrer „Flotten Lotte“. Für Gäste sei das ein neues und schönes Angebot, meint sie - fröhlich auf ihrem Rad sitzend. Und für ihr Ferienressort eine gute Werbung.

So soll es sein. Und so profitieren letztlich die Stadt, ihre Bürger und Besucher sowie freilich die Standorte. So könnte der BUND beispielsweise das Rad für Ferienangebote im Goitzschewald nutzen, Vereine im Mehrgenerationenhaus für ihre Vorhaben, das Wasserzentrum als Ausgangspunkt für eine Picknick-Tour. Matthias Berger indes weiß schon ganz genau, was er will: Mit dem Rad soll - ob Einwohner von Bobbau oder Erkunder von Bobbau - für die Landesgartenschau in Bitterfeld-Wolfen geworben werden. Das ist die Botschaft von Lastenrad „Wolle“, wie mit großer Schrift an der Karosse des Lastenkorbes verkündet wird.

Standorte der Räder, die man kostenlos bis zu drei Werktagen am Stück ausleihen kann, befinden sich am Mehrgenerationenhaus in Wolfen-Nord, am Holzweißiger Rathaus, an der ehemaligen Grundschule Bobbau, am Wasserzentrum sowie im Camping- und Ferienpark Goitzsche in Bitterfeld.

Öffnungszeiten und Kontaktdaten sind abrufbar unternwww.lastenrad-biwo.de