„Seensucht“ zaubert Winterwunderland an das Goitzsche-Ufer in Bitterfeld

Maxi Beuster, der junge Chef der „Seensucht“ am Goitzsche-Ufer in Bitterfeld, hat eine Eisbahn und Leckereien organisiert. Warum der Eintritt kostenlos bleibt und was am vierten Advent geplant ist.

Die Kunsteisbahn ist das Herzstück des Winterlands von Seensuchts-Chef Maxi Beuster (v.r.) und seinem Vater Andreas (v.l.) an der "Seensucht" in Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ - Advent ist die Zeit der Überraschungen. Und so verwandelt sich Maxi Beuster, der im Frühjahr die Geschäftsführung des Bitterfelder Restaurants „Seensucht“ an der Goitzsche vom Vater übernahm, flugs in einen Weihnachtswichtel und zaubert ein „Winterland“ an das See-Ufer. Das ist an jedem Advents-Wochenende ab 14 Uhr und bis Mitte Januar zu erleben. Sein Herzstück ist die 200 Quadratmeter große Kunsteisbahn, auf der man Pirouetten drehen oder Eishockey spielen kann.