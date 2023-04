3.000 Aktenordner sind zu durchforsten. Eine Arbeitsgruppe des Stadtrats von Bitterfeld-Wolfen zieht verheerende Erstbilanz zur Veräußerung von Goitzsche und Grundstücken. Es bestehen zudem Zweifel an der Arbeit von Funktionsträgern. Eine Kanzlei soll die damaligen Vorgänge nun prüfen.

See-Grundstücke in Bitterfeld verschleudert? Goitzsche-Verkauf hat Stadt finanziell geschadet

Bitterfeld/MZ - Vor zehn Jahren wurden der Goitzsche-See und rund 350 Hektar angrenzende Grundstücke in Bitterfeld und Muldestausee an die Blausee GmbH für knapp 2,9 Millionen Euro verkauft. Seitdem gibt es an dieser Privatisierung, die im Zuge der Liquidierung von BQP und EBV geschah, immer wieder Kritik.