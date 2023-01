Ärzte informieren Patienten Schwindel im Kopf - Medizinerin aus Bitterfeld klärt bei neuer Patientenakademie auf

Das Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen lässt die Patientenakademie wieder aufleben. Die erste Veranstaltung findet am 1. Februar in Wolfen statt. Welche weiteren Themen in Vorbereitung sind.