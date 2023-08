Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ - Bundesliga in Bitterfeld: Das schaffen nicht nur die Volleyballer. Rund 150 Wasserrettungssportler sind am Samstag an die Goitzsche gekommen, um bei der DLRG Trophy um Punkte zu kämpfen. Und bei diesem zweiten von drei Wettkampftagen geht es hoch her. „Die Trophy ist unsere Bundesliga“, ordnet Holger Friedrich, der Teammanager der Nationalmannschaft im Wasserrettungssport, das Spektakel ein.